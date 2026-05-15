TuttoFood 2026 | il successo della Calabria conquista i buyer esteri

A tuttoFood 2026, la regione Calabria ha riscosso grande interesse tra i buyer esteri grazie al progetto GUTIME, che ha coinvolto diversi piccoli produttori locali. Durante l'evento, alcune aziende calabresi hanno presentato i loro prodotti, attirando l'attenzione di operatori provenienti da vari paesi. La manifestazione ha rappresentato un'occasione per mostrare le produzioni calabresi e favorire nuovi accordi commerciali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionali.

? Domande chiave Come può il progetto GUTIME unire piccoli produttori e grandi buyer?. Quali aziende calabrese hanno attirato l'attenzione dei mercati internazionali?. Chi coordina tecnicamente la nuova filiera mediterranea nata a Milano?. Come si trasformeranno i contatti di TuttoFood in contratti commerciali reali?.? In Breve Progetto GUTIME coordinato da Rocco Di Benedetto e OP Rheaura. Aziende coinvolte Pangusto, Caseificio Presila, Matrasau e Crisa Agricola. Corrado Martinangelo e Cristian Vocaturi guidano la delegazione Agrocepi. Modello di filiera per mercati food e horeca su scala mondiale. Milano, TuttoFood 2026: Agrocepi Calabria ottiene risultati straordinari con nuovi contatti commerciali e un forte interesse da parte di buyer internazionali durante la fiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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