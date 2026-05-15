Il processo legato alla truffa del cellulare rotto, inizialmente in corso a Perugia, si è trasferito improvvisamente a Napoli. Secondo quanto emerso, il truffatore avrebbe creato un senso di urgenza attraverso la falsa richiesta di aiuto da parte della figlia, convincendo così la vittima a compiere azioni rapide. La decisione di spostare il procedimento giudiziario è stata presa nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle ragioni di questa scelta.

? Punti chiave Come ha fatto il truffatore a simulare l'urgenza della figlia?. Perché il processo si è spostato improvvisamente da Perugia a Napoli?. Chi è il giovane accusato di aver orchestrato l'inganno digitale?. Come può la difesa negare il coinvolgimento dopo il bonifico?.? In Breve Vittima perugina di 66 anni ha versato 648,27 euro su carta Postepay.. Difesa guidata dagli avvocati De Lio e Zaccariello ha ottenuto il trasferimento.. Il reato è avvenuto nell'agosto 2023 tramite messaggio di social engineering.. Imputato venticinquenne napoletano nega l'invio del messaggio e il legame con la vittima.. Il giudice Edoardo Esposito ha disposto giovedì il trasferimento degli atti del processo per truffa aggravata alla Procura della di Napoli, dichiarando l’incompetenza territoriale del tribunale di Perugia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa al finto cellulare rotto: il processo si sposta da Perugia a Napoli

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Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

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