Tre film e 3 serie tv da vedere questo weekend

Con l'arrivo di metà maggio, le temperature rimangono fresche e invitano a trascorrere il tempo in modo rilassato. Per chi desidera approfittare del fine settimana, ci sono diverse opzioni tra cinema e piattaforme di streaming, con tre film e tre serie TV disponibili. Si tratta di titoli recenti e popolari, ideali per chi vuole scoprire nuove storie o rivivere classici. Le proposte spaziano tra generi diversi, offrendo alternative adatte a vari gusti e mood.

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Cari spettatori, siamo a metà maggio ma il caldo si fa ancora attendere: il weekend perfetto, quindi, per recuperare nuovi film e serie TV tra cinema e streaming.Non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi. Dunque mettetevi comodi, questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TOP 10 FILM di FANTASCIENZA da VEDERE ADESSO nel 2026! Sullo stesso argomento Leggi anche: Tre film e 4 serie tv da vedere questo weekend Tre film e quattro serie tv da vedere questo weekend di SanremoCari spettatori, la fine di febbraio è giunta e ci prepariamo ad accogliere marzo! In questi giorni di Sanremomania ecco le novità in arrivo sul... Come ti chiami? Léon? … Che nome cazzuto. Come dimenticare questa battuta che Natalie Portman, appena 12enne, pronunciò al suo primo ruolo nel film cult Léon di Luc Besson. Trentadue anni e 3 figli dopo (ha appena annunciato la terza gravidanza), o x.com Tre film al cinema questo weekend: In the Grey, Mother Mary, E i figli dopo di loroIl nuovo action movie di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill. La storia di una fantomatica popstar con Anne Hathaway. Un interessante film francese. Trame e recensioni di tre titoli in usci ... msn.com In occasione del 50° anniversario della fine della elettrificazione a tre fasi in Italia questo mese, un film del 1967 sulla sua disattivazione a Savona reddit Tornano nelle sale tre film di Lars von Trier in edizione 4KTornano nelle sale tre film del grande regista danese Lars von Trier in edizione interamente restaurata in 4K, distribuiti in Italia da Movies Inspired. Tre uscite evento, ciascuna di tre giorni. Si ... ansa.it