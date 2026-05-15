Dopo il grande fermento della moda legato al Met Gala, l'attenzione si sposta ora sul Festival di Cannes, dove si susseguono sfilate e appuntamenti fashion. Tra blazer, T-shirt e cinture gioiello, le tendenze del momento si mostrano nelle scelte di abbigliamento delle star e degli stilisti presenti. Le giornate sono piene di eventi che mettono in evidenza le ultime novità del settore, offrendo uno sguardo sulle preferenze stilistiche del momento.

A ppuntamenti fashion. Archiviato il Met Gala, tra una sfilata Resort e l’altra, i riflettori dell’ industria della moda si concentrano ora sul Festival di Cannes. Dove, oltre a creazioni haute couture e abiti scenografici, sono i look da giorno ad attirare l’attenzione. Come dimostrano gli outfit con jeans donna 2026 sfoggiati dalle star. Barbara Palvin a Cannes 2026: il debutto del pancione è un colpo di teatro in azzurro polvere X Lontane dal red carpet, infatti, attrici, celebrities e fashioniste non riescono a fare a meno dell’amatissimo denim, simbolo indiscusso di un’eleganza effortless. In versione baggy, dritta e aderente, a vita alta o flare, gli outfit con jeans donna 2026 conquistano la Croisette. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra blazer, T-shirt e cinture gioiello

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Huge TRY ON HAUL: Black Blazer Dress & Velvet Skirt (Boss Girl Outfit)

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