Tra blazer T-shirt e cinture gioiello

Da iodonna.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande fermento della moda legato al Met Gala, l'attenzione si sposta ora sul Festival di Cannes, dove si susseguono sfilate e appuntamenti fashion. Tra blazer, T-shirt e cinture gioiello, le tendenze del momento si mostrano nelle scelte di abbigliamento delle star e degli stilisti presenti. Le giornate sono piene di eventi che mettono in evidenza le ultime novità del settore, offrendo uno sguardo sulle preferenze stilistiche del momento.

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A ppuntamenti fashion. Archiviato il Met Gala, tra una sfilata Resort e l’altra, i riflettori dell’ industria della moda si concentrano ora sul Festival di Cannes. Dove, oltre a creazioni haute couture e abiti scenografici, sono i look da giorno ad attirare l’attenzione. Come dimostrano gli outfit con jeans donna 2026 sfoggiati dalle star. Barbara Palvin a Cannes 2026: il debutto del pancione è un colpo di teatro in azzurro polvere X Lontane dal red carpet, infatti, attrici, celebrities e fashioniste non riescono a fare a meno dell’amatissimo denim, simbolo indiscusso di un’eleganza effortless. In versione baggy, dritta e aderente, a vita alta o flare, gli outfit con jeans donna 2026 conquistano la Croisette. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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