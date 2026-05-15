Terni il profumo diventa cocktail | l’evento Kilian a La Fenice

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, si terrà un evento dedicato alla presentazione di un cocktail ispirato alle note di un profumo, con la partecipazione di un ambassador internazionale. L’evento si svolgerà presso il teatro La Fenice e prevede la creazione di un drink che riproduce le fragranze di una nota fragranza. La serata sarà caratterizzata dall’intervento di un rappresentante di livello internazionale, che illustrerà il legame tra il mondo delle fragranze e quello dei cocktail.

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? Punti chiave Come può un cocktail replicare le note di un profumo?. Chi è l'ambassador internazionale che presenterà l'evento a Terni?. Dove si svolgerà questo esperimento sensoriale tra profumeria e mixology?. Cosa cambierà per il lifestyle ternano con questa nuova proposta?.? In Breve Evento in via Oberdan con la collaborazione di Curti Profumeria. Presenza dell'ambassador italiano Tommaso Terenzi per presentare il progetto. Bartender de La Fenice ricreano note olfattive tramite sapori e consistenze. Iniziativa mira a elevare l'offerta lifestyle di Terni verso standard internazionali. Venerdì 22 maggio, il La Fenice Lounge Bar di via Oberdan a Terni ospiterà la Kilian Paris Experience, un evento inedito che trasforma le fragranze della haute parfumerie in una degustazione di cocktail. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Terni, il profumo diventa cocktail: l’evento Kilian a La Fenice
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