Terni il profumo diventa cocktail | l’evento Kilian a La Fenice

A Terni, si terrà un evento dedicato alla presentazione di un cocktail ispirato alle note di un profumo, con la partecipazione di un ambassador internazionale. L’evento si svolgerà presso il teatro La Fenice e prevede la creazione di un drink che riproduce le fragranze di una nota fragranza. La serata sarà caratterizzata dall’intervento di un rappresentante di livello internazionale, che illustrerà il legame tra il mondo delle fragranze e quello dei cocktail.

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