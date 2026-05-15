Stanley Park si trova nel cuore di Vancouver ed è uno dei parchi più grandi della città. Questa area verde si estende su oltre 400 ettari, offrendo spazi per passeggiate, attività sportive e relax. Al suo interno si trovano sentieri, laghi e aree dedicate alle attività all'aperto, oltre a punti panoramici che permettono di ammirare il paesaggio circostante. La storia del parco risale alla fine del XIX secolo, quando è stato aperto al pubblico come spazio pubblico.

Vancouver è spesso citata tra le città più vivibili e belle del Nord America, e gran parte di questo riconoscimento deriva da un luogo che è molto più di un semplice parco urbano: Stanley Park. Situato a pochi minuti dal centro, questo spazio naturale di oltre 400 ettari è uno dei principali simboli della città, una destinazione imperdibile per chi visita Vancouver e un esempio eccellente di come natura e urbano possano convivere in armonia. Una oasi naturale vicino al centro. Stanley Park è spesso descritto come una “giungla urbana” perché, nonostante la sua vicinanza al vivace centro cittadino, offre un’esperienza immersiva nella natura incontaminata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Stanley Park: il cuore verde di Vancouver tra storia, natura e panorami mozzafiato

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