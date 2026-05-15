Sospensione di 7 giorni per un centro scommesse | Per frequentazioni sospette

Il Questore di Napoli ha deciso di sospendere la licenza di un centro scommesse a Ercolano per sette giorni. La motivazione ufficiale riguarda le frequentazioni sospette riscontrate all’interno del locale. La decisione riguarda un esercizio commerciale molto conosciuto nella zona, senza ulteriori dettagli sui presunti legami o attività illecite. La sospensione è stata comunicata ufficialmente e resterà in vigore fino a nuovo avviso. La situazione è ora sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

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Il Questore di Napoli ha ordinato la sospensione della licenza per 7 giorni a un noto esercizio commerciale di scommesse situato a Ercolano. Il provvedimento, già notificato e divenuto immediatamente esecutivo, arriva dopo una serie di controlli approfonditi da parte delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sala Bingo, sospensione per 15 giorni. La questura: frequentazioni pericoloseAREZZO Quindici giorni di sospensione per una sala Bingo e scommesse del centro cittadino. Sala scommesse chiusa: 15 giorni di sospensione per sicurezza pubblicaUna sala scommesse nel cuore di Arezzo ha la sua licenza sospesa per quindici giorni a seguito di un intervento diretto della Questura. Nell’ultimo anno, su indicazione del governo, i tribunali amministrativi tunisini hanno emesso pretestuosi ordini di sospensione per 30 giorni delle attività di almeno 25 organizzazioni non governative. Per @FocusOnAfricaIt x.com Qualcuno sa perché non riesco ad accedere? Il tempo di sospensione è finito, ma non riesco a fare il login. Ho già provato a riavviare il gioco. reddit I motivi della sospensione di un processo tributarioNel processo tributario possono verificarsi situazioni in cui il giudizio non può proseguire regolarmente e deve fermarsi per un certo periodo. Questo arresto temporaneo prende il nome di sospension ... investireoggi.it Decadenza accertamenti fiscali: abolita la sospensione di 85 giorniAbolita la sospensione di 85 giorni per gli atti impositivi a partire dal 31 dicembre 2025. Il Governo ha inserito il provvedimento nel decreto correttivo al CPB approvato in Consiglio dei Ministri il ... pmi.it