Scoprire il piacere nel metacinema horror queer di Jane Schoenbrun

Nel panorama dell’horror contemporaneo, un’autrice si distingue per aver adottato un approccio molto personale e diretto al genere. La sua opera si caratterizza per un uso del metacinema, inserendo elementi che riflettono in modo esplicito le proprie esperienze e identità. Questo metodo si traduce in film che mescolano la narrazione horror con tematiche queer, creando un prodotto che si inserisce nel contesto del cinema di genere con una forte carica autobiografica. La sua produzione si distingue nel settore per questa particolare fusione tra dimensione personale e linguaggio cinematografico.

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