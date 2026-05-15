Scambi di timbrature pedinamenti e danni alla sanità ecco come agivano i ' furbetti del cartellino' TUTTI I NOMI

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva su richiesta della Procura e con la decisione del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La misura riguarda sei operatori sanitari dell’ASL, tra dirigenti medici e altri professionisti. Le indagini hanno rivelato che i coinvolti erano coinvolti in scambi di timbrature, pedinamenti e danni alla sanità pubblica, agendo in modo illecito. Sono stati identificati tutti i nomi degli indagati.

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