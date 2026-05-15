Scambi di timbrature pedinamenti e danni alla sanità ecco come agivano i ' furbetti del cartellino' TUTTI I NOMI

Da casertanews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva su richiesta della Procura e con la decisione del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La misura riguarda sei operatori sanitari dell’ASL, tra dirigenti medici e altri professionisti. Le indagini hanno rivelato che i coinvolti erano coinvolti in scambi di timbrature, pedinamenti e danni alla sanità pubblica, agendo in modo illecito. Sono stati identificati tutti i nomi degli indagati.

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I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva disposta dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, nei confronti di sei operatori sanitari dell’ASL, tra dirigenti medici e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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