Sal Da Vinci può davvero vincere l' Eurovision? Tutte le quote

Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità che un cantante italiano possa portare a casa il titolo all’Eurovision, con alcune quote che indicano una certa fiducia in questa eventualità. La finale si terrà a Vienna, attirando l’attenzione di molti appassionati e scommettitori che monitorano attentamente le quote e le scommesse in vista della manifestazione. Tra i nomi più discussi c’è quello di un artista italiano che, secondo alcune valutazioni, potrebbe avere buone possibilità di vittoria.

Sal Da Vinci sarà davvero l'erede dei Maneskin, che hanno trionfato all'Eurovision con la loro “Zitti e buoni” nel 2021? Se lo chiedono in tanti e molti hanno già attivato il conto alla rovescia per la finalissima della manifestazione internazionale, che stavolta ha come sfondo la Wiener. 🔗 Leggi su Today.it

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SAL DA VINCI può VINCERE l'Eurovision 2026

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