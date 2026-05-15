Rassegna Stampa | Inter in forma calendario della settimana 37 da definire

L'Inter si presenta in buona forma in vista della settimana 37, anche se ancora non è stato definito il calendario ufficiale degli impegni. La squadra ha conquistato la decima Coppa Italia e lo Scudetto, risultati che hanno segnato un traguardo importante nella stagione. La programmazione delle prossime partite resta da stabilire, mentre i giocatori si preparano per le sfide che li attendono. La società lavora per definire gli incontri futuri e pianificare al meglio le prossime settimane.

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"> Inter: Decima Coppa Italia e Scudetto. La Gazzetta dello Sport riporta che l’Inter ha conquistato la decima Coppa Italia, completando così un eccezionale double 16 anni dopo l’epoca di José Mourinho. I Nerazzurri hanno trionfato contro la Lazio con un netto 2-0, dominando la partita grazie a un’autorete di Marusic e al gol di Lautaro Martínez. L’allenatore Chivu ha commentato l’importanza della vittoria, affermando: “Non era affatto scontato”. La reazione di Lautaro e il futuro della squadra. Lautaro, visibilmente emozionato, ha elogiato il lavoro del tecnico: “Merita un 10, che stagione fantastica!” Questo trionfo non solo conferisce prestigio all’Inter, ma lancia anche segnali sui progetti futuri della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Rassegna Stampa: Inter in forma, calendario della settimana 37 da definire. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Rassegna stampa Inter: prime pagine quotidiani sportivi – 19 marzoCalciomercato Inter LIVE: In estate sarà rivoluzione! Koné il primo nome per il centrocampo. Rassegna stampa Inter: prime pagine quotidiani sportivi – 20 marzoMercato Inter, Kone principale obiettivo ma c’è un ostacolo! La situazione Stankovic, l’Inter sborserà 23 milioni: c’è un piano per il classe 2005. Buon giovedì 14 maggio 2026 a partire dalla nostra quotidiana #rassegnastampa delle #primepagine dei #giornali sportivi nazionali ( #Gazzetta, #Tuttosport, #Corsport) #Calcioparlando #CoppaItalia #Inter #Doblete #SerieA #Champions #UCL #Juventu x.com Rassegna Stampa: Inter in forma, calendario della settimana 37 da definire.La Gazzetta dello Sport riporta che l’Inter ha conquistato la decima Coppa Italia, completando così un eccezionale double 16 anni dopo l’epoca di José Mourinho. I Nerazzurri hanno trionfato contro la ... napolipiu.com Doblete Inter, scontro totale per il Derby - La rassegna stampa del 14 maggio 2026Doblete dell'Inter. La squadra nerazzurra supera 2-0 in finale di Coppa Italia la Lazio e conquista la decima coppa nazionale della sua storia, nonché il secondo trofeo stagionale dopo lo Scudetto. Un ... 90min.com