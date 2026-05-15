Quando pagano l' Assegno unico a maggio 2026? Consulta le date dell' accredito nel calendario dell' Inps
A maggio 2026, le date di pagamento dell'Assegno unico saranno pubblicate nel calendario ufficiale dell'Inps. Le modalità di accredito e le tempistiche precise vengono comunicate dall'ente previdenziale e sono disponibili sul loro sito web. Gli interessati possono consultare il calendario per conoscere i giorni previsti per l'accredito e pianificare di conseguenza. Le modalità di pagamento, come sempre, variano in base alla modalità di ricezione scelta dall'utente.
Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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