Pula | nuovo biglietto unico tra storia di Nora e natura delle Saline

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pula è stato presentato un nuovo sistema di biglietto unico che consente di visitare sia il sito archeologico di Nora che le saline naturali. La novità permette di semplificare l’accesso a entrambe le attrazioni con un unico titolo d’ingresso, eliminando le modalità di pagamento separate. La decisione è stata presa in risposta a richieste di enti e operatori locali interessati a favorire un turismo più integrato. La nuova formula entrerà in vigore nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come cambierà l'accesso ai siti con la nuova formula integrata?. Chi ha spinto il comune a creare questa sinergia territoriale?. Perché i visitatori hanno richiesto questo collegamento tra i due siti?. Quali saranno gli effetti economici per la comunità di Pula?.? In Breve Andrea Boi e Clara Pili coordinano l'offerta con la Fondazione Pula Cultura Diffusa.. Francesca Caldara gestisce l'integrazione con l'area naturale delle Saline Conti Vecchi.. L'acquisto avviene online o presso le biglietterie fisiche dei due siti.. La strategia mira a distribuire i flussi turistici tra Nora e il Fai.. Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, ha annunciato l’introduzione di un biglietto unico per permettere ai visitatori di esplorare contemporaneamente il Parco archeologico di Nora e le Saline Conti Vecchi, situate nel territorio del Fai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

pula nuovo biglietto unico tra storia di nora e natura delle saline
© Ameve.eu - Pula: nuovo biglietto unico tra storia di Nora e natura delle Saline
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Latest Crime Movie 2026: Violent Intruder Breaks Into Remote Inn, Two Girls Fights for Survival!

Video Latest Crime Movie 2026: Violent Intruder Breaks Into Remote Inn, Two Girls Fights for Survival!

Sullo stesso argomento

Il nuovo volto di San Clemente: un percorso tra storia, natura e socialità nel cuore di ArezzoArezzo, 1 aprile 2026 – La passeggiata che congiunge Porta San Clemente a Porta San Lorentino svela da oggi un volto completamente rinnovato,...

I Castelli dell'Etna, alla scoperta delle fortezze medievali da visitare tra storia e natura: la mappaVisualizzando sulla cartina i marcatori dei vari castelli storici disseminati nell'area etnea, salta subito all'occhio la forma di un cerchio quasi...

pula nuovo biglietto unicoUn biglietto unico per visitare Nora e le Saline Conti VecchiUna passeggiata tra le rovine archeologiche di Nora e il paesaggio delle Saline Conti Vecchi, Bene del Fai, con un biglietto unico. Un'idea strategica per rafforzare l'offerta culturale e turistica co ... ansa.it

pula nuovo biglietto unicoNora e Saline Conti Vecchi: un unico biglietto per due tesori di SardegnaUn biglietto unico unisce il Parco archeologico di Nora e le Saline FAI, rafforzando l'offerta in Sardegna meridionale ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web