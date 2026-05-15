A Pula è stato presentato un nuovo sistema di biglietto unico che consente di visitare sia il sito archeologico di Nora che le saline naturali. La novità permette di semplificare l’accesso a entrambe le attrazioni con un unico titolo d’ingresso, eliminando le modalità di pagamento separate. La decisione è stata presa in risposta a richieste di enti e operatori locali interessati a favorire un turismo più integrato. La nuova formula entrerà in vigore nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei visitatori.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso ai siti con la nuova formula integrata?. Chi ha spinto il comune a creare questa sinergia territoriale?. Perché i visitatori hanno richiesto questo collegamento tra i due siti?. Quali saranno gli effetti economici per la comunità di Pula?.? In Breve Andrea Boi e Clara Pili coordinano l'offerta con la Fondazione Pula Cultura Diffusa.. Francesca Caldara gestisce l'integrazione con l'area naturale delle Saline Conti Vecchi.. L'acquisto avviene online o presso le biglietterie fisiche dei due siti.. La strategia mira a distribuire i flussi turistici tra Nora e il Fai.. Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, ha annunciato l’introduzione di un biglietto unico per permettere ai visitatori di esplorare contemporaneamente il Parco archeologico di Nora e le Saline Conti Vecchi, situate nel territorio del Fai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pula: nuovo biglietto unico tra storia di Nora e natura delle Saline

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