Nella trentatreesima giornata della Saudi Pro League, si affrontano Al Ahli e Al Kholood in una partita che potrebbe decidere il terzo posto in classifica. La vittoria per l’Al Ahli garantirebbe ai padroni di casa almeno il terzo gradino del podio, anche in caso di risultati sfavorevoli nelle ultime giornate. La partita si svolge in un momento cruciale del campionato, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti.

Al Ahli-Al Kholood è una partita valida per la trentatreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Una vittoria permetterebbe all’Al Ahli, nella peggiore delle ipotesi, di essere sicura del terzo posto alla fine del campionato. La qualificazione alla prossima Champions League asiatica è sicura da un pezzo e ai padroni di casa non resta altro che mettere cassaforte una posizione comunque onorevole alle spalle delle due corazzate. Anche se, nel mirino, rimane pure il secondo distante solo tre punti. (Profilo Instagram Al Ahli) – Ilveggente.it Non è semplice perché l’Al Hilal di Inzaghi vuole mettere pressione all’ultima giornata a Ronaldo e soci, ma rimane comunque qualcosa di fattibile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Ahli-Al Kholood: tre punti per il terzo posto

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