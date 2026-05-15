Oggi, questa sera e domani si svolgono diverse partite di calcio trasmesse in diretta televisiva. Tra le gare in programma ci sono incontri di Serie A, Serie B e del Mondiale per club. La programmazione prevede la trasmissione di eventi sportivi su vari canali, con orari e dettagli specifici disponibili nelle guide televisive. Le partite coinvolgono squadre di diversi campionati e competizioni internazionali, offrendo agli appassionati un'ampia scelta di partite da seguire in diretta.

Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! Van der Sar non ha dubbi: «Alisson top per la Juventus. Yildiz può diventare un nuovo eroe per i tifosi, un po’ come lo è stato Del Piero» Cardinale rompe il silenzio: «Nelle ultime cinque partite stiamo gettando al vento la stagione, nessuno è contento. Ho commesso molti errori ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò» Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pisa-Inter 0-2: gol e highlights | Serie A

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, conferma i dialoghi in corso con Prefettura e Ministero dell'Interno per l'anticipazione del Derby di Roma e delle altre 4 partite coinvolte nella lotta Champions alle 12:00 ? È attesa una risposta entro stasera, in cas x.com

Qualcun altro, ho giocato a 3 partite stasera e tutte e 3 sono andate in crash. reddit

Guida al calcio in TV: dove vedere le partite di oggi, 15 maggio 2026Il programma delle partite di oggi e i dettagli per seguire in diretta TV o streaming. msn.com

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streamingLe partite di calcio in tv oggi, stasera e nei prossimi giorni su DAZN, Sky, NOW, Rai, Mediaset, Amazon Prime Video, Sportitalia, MOLA e non solo. goal.com