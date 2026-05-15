Nidi a Trento | il 90% delle domande accolte e nuovi posti in arrivo

A Trento, il 90% delle domande per i nidi sono state accolte, con nuovi posti che verranno aggiunti nel prossimo futuro. Sono in programma interventi che interesseranno diverse zone della città, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi per le famiglie. L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa e aumentare la disponibilità di spazi per i bambini entro il 2027. Le amministrazioni comunali stanno pianificando nuove aperture e ampliamenti nelle aree più strategiche di Trento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi posti le liste d'attesa entro il 2027?. Quali zone di Trento riceveranno i nuovi spazi per i bambini?. Perché i decreti provinciali bloccano l'apertura di nuovi posti nido?. Come cambierà la retta in base agli orari scelti dai genitori?.? In Breve Nuovi posti a Mattarello, Villazzano e Madonna Bianca per 57 nuovi posti totali.. L'assessora Elisabetta Bozzarelli punta a recuperare sezioni vuote per il calo demografico.. L'assenza di decreti attuativi provinciali blocca l'ampliamento della scuola di Sant'Antonio.. Orario base nido dalle 8.30 alle 16.30 con estensioni possibili dalle 7.30 o 17.30.. Il novanta per cento delle domande per i nidi d’infanzia a Trento ha ricevuto riscontro positivo, con l’obiettivo di azzerare le liste d’attesa entro il mese di gennaio 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nidi a Trento: il 90% delle domande accolte e nuovi posti in arrivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nidi comunali, 500 posti a disposizione e bando in arrivo entro aprileIl Comune ha approvato in Giunta la delibera che definisce l’offerta educativa dei nidi d’infanzia per l’anno educativo 2026/2027 e dispone... Nidi: 100 nuove famiglie accolte e novità per il trasporto scolastico? Cosa scoprirai Come cambieranno le regole per il servizio bus dopo dieci anni? Quando apriranno ufficialmente le iscrizioni per i nuovi posti... Casa dell’acqua in piazza Fiera, i bimbi del nido riempiono le prime borracce: il distributore, operativo da oggi, è in una posizione strategica, vicino alla fermata dell’autobus e alle numerose scuole della zona > tinyurl.com/4ku89vey #ComunediTrento x.com Nidi, Trento accelera sulle liste d’attesa zero. Accolto il 90% delle domande e da gennaio 2027 posto per tutti. Bozzarelli: Vogliamo l’asilo un servizio universaleTRENTO. Il 90% delle famiglie ad inizio anno educativo avrà sicuramente un posto al nido ed entro i primi giorni di gennaio a tutti i bimbi sarà garantito l’ingresso. Questo il risultato dal Comune di ... ildolomiti.it Asili nido, a Trento accolto il 78% delle domande. A gennaio altri 85 postiIl 78% delle domande per un posto in asilo nido a Trento è stato accolto. A gennaio, col passaggio di alcuni bambini alla scuola di infanzia, si libereranno 85 posti che permetteranno di accogliere il ... rainews.it