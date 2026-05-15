Naspi a maggio 2026 quando viene pagata | ecco le possibili date di accredito
Il pagamento della NASpI relativo a maggio 2026, che si riferisce alla disoccupazione maturata a marzo, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito possono variare in base ai tempi di elaborazione e alle modalità di pagamento adottate dall’INPS. Solitamente, queste somme vengono accreditate sui conti correnti dei beneficiari in una o più date specifiche, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle date precise di quest’anno.
Naspi maggio 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di maggio 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a marzo, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell’Istituto, l’ INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l’accredito (maggio 2026) In base all’andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra l’8 e l’11 maggio 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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