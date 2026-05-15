Montevarchi prosegue la campagna contro le zanzare

A Montevarchi continua la campagna di prevenzione e contenimento delle zanzare avviata dall’Amministrazione comunale in vista della stagione estiva. La misura mira a ridurre la presenza di questi insetti attraverso interventi specifici e controlli periodici. La campagna, avviata alcune settimane fa, coinvolge diverse attività di monitoraggio e trattamento delle aree pubbliche. L’obiettivo è limitare la proliferazione delle zanzare e ridurre i rischi di eventuali fastidi e problematiche legate alla loro presenza.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – Prosegue a Montevarchi la campagna di prevenzione e contenimento della proliferazione delle zanzare promossa dall’Amministrazione comunale in vista della stagione estiva. Il Comune sta infatti portando avanti il programma di interventi previsto per ridurre la presenza degli insetti potenzialmente vettori di malattie infettive. Entro la fine del mese di maggio sarà effettuato il secondo ciclo di trattamenti antilarvali, attraverso l’utilizzo di compresse larvicide inserite nelle caditoie fognarie e stradali, nelle aree pubbliche, nei parcheggi e nelle zone vicine agli edifici scolastici. Il primo intervento era stato completato nel mese di aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, prosegue la campagna contro le zanzare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montevarchi: scatta il nuovo piano contro le zanzare e i virus? Punti chiave Quali virus specifici rischiano di diffondersi con queste zanzare? Come funzionano i nuovi trattamenti antilarvici previsti dal... Cesinali, prosegue la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffeDurante l’incontro il Maresciallo ha risposto a tutte le curiosità e le domande poste dai partecipanti ribadendo che i Carabinieri non chiedono mai... Juniores Aquila Montevarchi, continua la corsa playoffArezzo, 13 maggio 2026 – Prosegue il cammino della formazione Juniores dell’Aquila Montevarchi 1902 nelle fasi finali playoff. I rossoblù hanno conquistato l’accesso al secondo turno grazie alla vitto ... sport.quotidiano.net