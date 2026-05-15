Metrotranvia Brianza | 150 milioni extra bloccano i cantieri e i negozi

La realizzazione della metrotranvia in Brianza ha subito un rallentamento a causa di un?? di 150 milioni di euro, che ha bloccato l’avvio dei cantieri e ha creato problemi anche ai negozi della zona. Le autorità stanno ora valutando chi dovrà assumersi i costi relativi ai ritardi, legati anche alla presenza di amianto nei siti interessati. La questione riguarda direttamente i fondi necessari per proseguire i lavori e le ripercussioni sui commerci locali.

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