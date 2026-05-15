Metrotranvia Brianza | 150 milioni extra bloccano i cantieri e i negozi
La realizzazione della metrotranvia in Brianza ha subito un rallentamento a causa di un?? di 150 milioni di euro, che ha bloccato l’avvio dei cantieri e ha creato problemi anche ai negozi della zona. Le autorità stanno ora valutando chi dovrà assumersi i costi relativi ai ritardi, legati anche alla presenza di amianto nei siti interessati. La questione riguarda direttamente i fondi necessari per proseguire i lavori e le ripercussioni sui commerci locali.
? Punti chiave Come influenzeranno i 150 milioni extra il futuro dei negozi locali?. Chi deve pagare per i ritardi causati dalla presenza di amianto?. Perché la Città Metropolitana e il Comune di Milano si accusano?. Quali misure di ristoro riceveranno gli imprenditori colpiti dai cantieri?.? In Breve Lega accusa Beppe Sala e Città Metropolitana per mancanza di fondi e ritardi.. Simone Negri cita presenza amianto e ritardi consegna cantieri a Bresso.. Martina Sassoli chiede sgravi fiscali e compensazioni per negozianti di Desio e Nova Milanese.. Responsabilità finanziaria per revisione prezzi spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Carrara: cantieri bloccano i negozi e le multe moltiplicano la crisiIl commercio di Carrara si trova sotto pressione mentre cantieri interminabili bloccano l’accesso ai negozi e una società privata moltiplica le...
Metrotranvia Milano-Seregno, sul rischio stop a Paderno è rivolta in Brianza. Il nodo cantieri a Desio e SeregnoSeregno, 3 aprile 2026 – La metrotranvia Milano Seregno torna al centro delle preoccupazioni dei Comuni brianzoli.
Metrotranvia Milano-Seregno, lanciato Sos al governo: Servono 90 milioni o il cantiere si fermaGli enti locali hanno chiesto un incontro urgente al ministero delle infrastrutture per chiedere 90 milioni di euro ... milanotoday.it
Metrotranvia, i consiglieri brianzoli: Servono collaborazione e trasparenza, è da finireIl leghista Alessandro Corbetta aveva invitato il sindaco di Milano Sala all’audizione sulla situazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno per metterci la faccia sui 120 milioni di extracosti ... ilcittadinomb.it