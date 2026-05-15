Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend
Dopo una mareggiata, si avvicina un nuovo fine settimana con previsioni meteo per Genova e la Liguria. Gli esperti di 3BMeteo.com hanno diffuso le previsioni per sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, indicando le condizioni del tempo durante questi giorni. È previsto un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con dettagli che riguardano sia le temperature che le precipitazioni. La tendenza per l'inizio della settimana successiva è stata presa in considerazione, fornendo un quadro generale delle prossime giornate.
Dopo la mareggiata, nuovo weekend alle porte. Ecco le previsioni degli degli esperti di 3BMeteo.com per sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, con uno sguardo alla tendenza per l'inizio della nuova settimana. Onde fino a nove metri, poi temperature in picchiata e possibile neve sui rilieviMeteo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Meteo in Liguria, ecco le previsioni per il 7 e l'8 gennaio
Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria facebook
Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana, pioggia in arrivo ift.tt/BkqVmpA ift.tt/zqT1gbV x.com
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