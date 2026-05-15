Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend

Dopo una mareggiata, si avvicina un nuovo fine settimana con previsioni meteo per Genova e la Liguria. Gli esperti di 3BMeteo.com hanno diffuso le previsioni per sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, indicando le condizioni del tempo durante questi giorni. È previsto un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con dettagli che riguardano sia le temperature che le precipitazioni. La tendenza per l'inizio della settimana successiva è stata presa in considerazione, fornendo un quadro generale delle prossime giornate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo la mareggiata, nuovo weekend alle porte. Ecco le previsioni degli degli esperti di 3BMeteo.com per sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, con uno sguardo alla tendenza per l'inizio della nuova settimana. Onde fino a nove metri, poi temperature in picchiata e possibile neve sui rilieviMeteo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo in Liguria, ecco le previsioni per il 7 e l'8 gennaio Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana, pioggia in arrivo ift.tt/BkqVmpA ift.tt/zqT1gbV x.com Le #PrevisioniMeteo in #Sicilia 14 Maggio 2026 di GLOBUS Television #meteo #MeteoSicilia #news #tutti #Clima #temperature #sicilia reddit Meteo, in Liguria il bel tempo ha le ore contate: in arrivo aria artica e un nuovo peggioramentoMeteo, in Liguria il bel tempo ha le ore contate: in arrivo aria artica e un nuovo peggioramento ... msn.com Allerta meteo oggi, 15 novembre 2025/ Occhi puntati sulla Liguria: allegamenti tra Genova e ImperiaÈ incentrata sulla Liguria l'allerta meteo di oggi, 15 novembre 2025: il maltempo coinvolgerà progressivamente l'intero arco settentrionale della penisola È nuovamente una giornata – questa di sabato, ... ilsussidiario.net