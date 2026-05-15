Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo aggiornate al 15 maggio indicano le condizioni del tempo per il fine settimana. Per sabato 16 e domenica 17 maggio, la protezione civile della Regione Umbria ha pubblicato le informazioni sul suo sito ufficiale. Le previsioni forniscono dettagli sulle possibili piogge, temperature e altre variazioni climatiche attese durante i due giorni. Questi dati sono stati comunicati con l’obiettivo di informare i cittadini sulle condizioni meteorologiche previste per il weekend.

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Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 16 e domenica 17 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 15 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un ampio e profondo vortice. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo in Liguria, ecco che tempo farà nel fine settimana Che tempo farà nel fine settimana? #previsioni #meteo x.com Meteo, weekend di maltempo sull’Italia: temporali forti, vento e neve, poi migliora domenica. Le previsioniSi preannuncia un weekend di piogge e rovesci in Italia con un drastico calo delle temperature. La situazione dovrebbe migliorare da domenica 17 maggio con il ritorno di un clima più stabile. Scopriam ... meteo.it Meteo Italia, piogge e rovesci al Centro-Sud e breve tregua al Nord. Le previsioniL'Italia è interessate da una serie di perturbazioni: temporali diffusi dapprima al Centro-Sud e successivamente sulle regioni del Nord. meteo.it