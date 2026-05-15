Un intervento subacqueo ha portato al recupero di una rete abbandonata lunga circa 3.000 metri dai fondali di Siracusa. La rete, nota come “fantasma”, era rimasta sul fondo marino senza più essere utilizzata e rappresentava un rischio per la fauna marina. L'operazione è stata condotta da un'équipe specializzata, che ha rimosso il materiale in modo da ridurre l'impatto ambientale. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia di tutela del mare e delle sue risorse.

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Un intervento subacqueo per rimuovere dai fondali una rete fantasma di oltre 3.000 metri e diversi attrezzi da pesca da una zona di alto valore storico-naturalistico situata tra Ortigia e Ognina. Questo il risultato dell'attività che si è svolta tra l'11 e il 12 maggio a ridosso dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, a Siracusa, grazie alla collaborazione tra Marevivo e Arca Fondi Sgr, in sinergia con Banca Agricola Popolare di Sicilia - Baps. ( VIDEO ) L'operazione è stata condotta da subacquei specializzati della squadra di Marevivo e del Centro Diving Capo Murro, grazie al quale la rete era stata identificata durante un'immersione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marevivo-Arca Fondi, recuperata rete fantasma di 3mila m da fondali Siracusa

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Arca Blue Leaders: al Plemmirio un’azione concreta contro le reti fantasma

Marevivo-Arca Fondi, recuperata rete fantasma di 3mila m da fondali Siracusa. x.com

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