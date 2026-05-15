Secondo quanto riportato, si sostiene che Diego Armando Maradona avrebbe potuto migliorare le sue condizioni in due giorni se fosse stato somministrato un diuretico comune. La notizia riguarda un possibile intervento terapeutico che avrebbe potuto influire sul suo stato di salute in breve tempo. Non ci sono ulteriori dettagli o conferme ufficiali riguardo all’utilizzo di questa sostanza o alle circostanze precise in cui sarebbe stato somministrato.

AGI - Diego Armando Maradona avrebbe potuto migliorare in 48 ore con la somministrazione di un comune diuretico. È quanto emerso dalla testimonianza dello specialista di terapia intensiva Mario Schiter durante la decima udienza del processo in corso a San Isidro, in Argentina, per la morte del "Pibe de Oro" avvenuta nel 2020. Osservatore all'autopsia. Schiter, che curò l'idolo argentino nei primi anni 2000 e partecipò come osservatore all'autopsia, ha sottolineato come il corpo di Maradona presentasse un edema diffuso con accumulo di liquidi nel pericardio, nella pleura e nell'addome. "Vediamo pazienti con insufficienza cardiaca congestizia quotidianamente; riducendo i liquidi con i diuretici, in 12 ore sono già a casa", ha affermato l'esperto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Maradona avrebbe potuto salvarsi con un diuretico"

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