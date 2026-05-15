L’esercito invisibile dei 600 mila caregiver e le novità sui bonus | dai 400 euro ai limiti Isee chi ha diritto ai nuovi aiuti

Da ilpiacenza.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, circa sette milioni di persone si occupano di assistenza domiciliare, con almeno 600 mila di queste concentrate nella regione Emilia-Romagna. Queste figure includono madri, padri, partner e figli, che si sono impegnate nell’assistenza di persone non autosufficienti. Negli ultimi mesi sono state introdotte nuove misure di sostegno, con bonus che vanno da 400 euro e limiti ISEE aggiornati, destinati a chi ha diritto agli aiuti. Le novità riguardano le condizioni di accesso e le modalità di richiesta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sette milioni in tutta Italia, almeno 600 mila solamente in Emilia-Romagna. Madri, padri, compagne, figli e figlie che, da un momento all’altro, o in modo graduale, sono diventate caregiver e, da figure chiamate a offrire un aiuto occasionale, si sono trasformate in un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Bonus caregiver: la verità sul contributo da 400 euro e l’ISEEUna notizia falsa riguardante un sostegno economico immediato assiste familiari disabili ha alimentato confusioni negli ultimi giorni, basandosi su...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web