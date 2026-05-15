L’esercito invisibile dei 600 mila caregiver e le novità sui bonus | dai 400 euro ai limiti Isee chi ha diritto ai nuovi aiuti

In Italia, circa sette milioni di persone si occupano di assistenza domiciliare, con almeno 600 mila di queste concentrate nella regione Emilia-Romagna. Queste figure includono madri, padri, partner e figli, che si sono impegnate nell’assistenza di persone non autosufficienti. Negli ultimi mesi sono state introdotte nuove misure di sostegno, con bonus che vanno da 400 euro e limiti ISEE aggiornati, destinati a chi ha diritto agli aiuti. Le novità riguardano le condizioni di accesso e le modalità di richiesta.

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Sette milioni in tutta Italia, almeno 600 mila solamente in Emilia-Romagna. Madri, padri, compagne, figli e figlie che, da un momento all’altro, o in modo graduale, sono diventate caregiver e, da figure chiamate a offrire un aiuto occasionale, si sono trasformate in un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bonus caregiver: la verità sul contributo da 400 euro e l’ISEEUna notizia falsa riguardante un sostegno economico immediato assiste familiari disabili ha alimentato confusioni negli ultimi giorni, basandosi su...