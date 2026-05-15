Le prime pagine di oggi

Oggi si sono svolti diversi eventi di rilievo. Tra questi c’è stato un incontro tra il presidente cinese e l’ex presidente degli Stati Uniti, mentre si sono diffuse notizie sulla morte di cinque turisti italiani alle Maldive. Inoltre, si è tenuta una visita ufficiale di un alto rappresentante straniero in Italia. Questi avvenimenti hanno attirato l’attenzione dei media e hanno fatto il giro delle agenzie di stampa. Le notizie sono state riportate in modo dettagliato e preciso sui principali canali informativi.

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L'incontro fra Xi Jinping e Trump, la morte di cinque turisti italiani alle Maldive, e la visita del papa alla Sapienza a Roma Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: l’incontro di ieri a Pechino fra il presidente cinese Xi Jinping e quello degli Stati Uniti Donald Trump, dal quale non sono usciti annunci concreti mentre sono rimaste posizioni diverse su Taiwan, e la morte di cinque turisti italiani alle Maldive, rimasti bloccati in una grotta durante un’immersione subacquea. Avvenire apre invece sulla visita di papa Leone XIV all’università La Sapienza a Roma, il Fatto insiste con la sua campagna contro la grazia a Nicole Minetti, e Libero si occupa di sondaggi elettorali. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Le prime pagine di oggi x.com Finalmente ho fatto le mie prime pagine di maggio! reddit Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 14 maggio 2026Benvenuti su LazioNews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Da oggi in regalo con Repubblica le prime pagine che hanno fatto la storia del giornaleSarà come attraversare il mondo con il suo carico di storia: dal dramma delle guerre ai trattati di pace, dalla tragedia delle epidemie alle scoperte rivoluzionarie, dal dolore delle sconfitte alla gi ... repubblica.it