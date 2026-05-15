‘Ladies and Gentlemen…la visibilità 50 anni dopo’ appuntamento con la mostra di Warhol
Mercoledì 20 alle 17 si terrà presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti a Ferrara il penultimo incontro del ciclo di conferenze dedicato alla mostra ‘Andy Warhol. La visibilità 50 anni dopo’. L’evento si concentra sulla celebrazione dell’opera dell’artista e si inserisce all’interno di un calendario di incontri che approfondiscono la sua influenza nel panorama artistico contemporaneo. La conferenza rappresenta un’occasione per discutere l’eredità lasciata da Warhol a cinquant’anni dalla sua morte.
Mercoledì 20 (ore 17), presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, penultimo appuntamento del ciclo di conferenze dedicato alla mostra ‘Andy Warhol. Ladies and Gentlemen’, che sarà aperta fino al 19 luglio. Stefano Mastropaolo, docente all’Accademia Costume & Moda, Roma - Milano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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