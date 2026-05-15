La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalla mezzanotte fino alle ore 20 di sabato 16 maggio. La decisione si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale riguardo agli scenari meteorologici attuali e alle loro possibili evoluzioni. L’allerta interessa l’intera regione e invita alla massima attenzione per le condizioni atmosferiche previste nelle prossime ore. Nessuna misura restrittiva è stata ancora adottata, ma si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

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La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 16 maggio, su tutto il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ALLERTA METEO a Napoli e nel Vesuviano, tra temporali improvvisi e grandine: da quando Esercitazione della Colonna mobile di Protezione civile: traffico a rischio rallentamenti x.com Protezione civile, il maxi campo scuola quest’anno fa tappa a ChiaravalleCHIARAVALLE - La prevenzione scende in campo, questa volta a Chiaravalle. Sabato 23 maggio, dalle 8 alle 13, il Parco Primo Maggio di via Ugo La Malfa ospiterà la13esima edizione ... corriereadriatico.it Protezione civile, la nuova sede: Annullata l'aggiudicazioneUDINE - Arriva la doccia fredda, a otto giorni di distanza dal sopralluogo in pompa magna del 4 maggio al futuro cantiere per la nuova sede della Protezione civile che sarà intitolata ... ilgazzettino.it