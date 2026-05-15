Jbl Live | complete cuffie senza fili con cancellazione del rumore

Jbl ha annunciato il lancio delle nuove cuffie senza fili, le Live 780Nc over-ear e le Live 680Nc on-ear. Entrambi i modelli sono dotati di tecnologia di cancellazione attiva del rumore e sono pensati per un uso prolungato durante tutta la giornata. Le cuffie si distinguono per il design e le funzionalità pensate per offrire un'esperienza di ascolto senza interruzioni. La presentazione avviene in un momento in cui il mercato delle cuffie wireless continua a crescere e ad innovarsi.

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