Incidente a Monza | giovane centauro si scontra di nuovo con un automobilista in fuga Gli era già successo due mesi fa

Un giovane centauro di 19 anni è rimasto coinvolto in un nuovo incidente a Monza nella mattinata di venerdì 15 marzo. Mentre era in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto che poi è fuggita dal luogo dell'incidente. Si tratta di un episodio che segue un altro coinvolgimento dello stesso centauro in un incidente simile avvenuto circa due mesi fa. La dinamica dell’incidente e le circostanze della fuga sono al vaglio delle forze dell’ordine.

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Un altro incidente. Sempre con un automobilista che si è poi dato alla fuga. Sembra davvero incredibile il destino del 19enne centauro che nella mattinata di venerdì 15 marzo a Monza è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava a bordo della sua moto. Così come gli era già accaduto due. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente a Monza: giovane centauro si scontra (di nuovo) con un automobilista in fuga. Gli era già successo due mesi fa ift.tt/14SzcJK ift.tt/oS6feJB x.com Monza: travolge un motociclista e scappa poi dopo un’ora torna e ammette: Sono stato ioA marzo il pirata della strada era stato rintracciato e identificato dalla Polizia locale. msn.com Monza, centauri morti in un incidente contro un Suv: in arrivo l’esito della perizia sulla dinamica dello schiantoEra il luglio del 2024 quando persero la vita Fabio Castelli e Manuel Luca Montella. Sotto la lente degli esperti la velocità con cui viaggiavano l'auto e gli scooter e le precedenze da rispettare all ... ilgiorno.it