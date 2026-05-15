Il Ciclone festa appesa al maltempo Pieraccioni | Cittini l’arsumiglio ce lo facciamo solo sec’è il sole

Il festival “Ciclone” sta per tornare nel luogo in cui è nato, ma le condizioni meteorologiche minacciano di influenzare l’evento. Pieraccioni ha commentato che la festa si svolgerà solo se il tempo lo permetterà, facendo riferimento alla possibilità di fare l’arsumiglio, una tradizione legata alla manifestazione. La decisione finale dipenderà dalle previsioni del tempo, e al momento non sono stati annunciati cambiamenti nel programma. La festa è prevista per il 15 maggio in una località dell’Arezzo.

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Laterina (Arezzo), 15 maggio 2026 – Il “Ciclone” si prepara a tornare nel luogo dove tutto ebbe inizio. A trent’anni dall’uscita dell’iconico film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, Laterina è pronta a vivere un fine settimana di eventi, spettacoli e celebrazioni dedicate a una delle pellicole più amate del cinema italiano. Un anniversario particolarmente sentito dalla comunità, che con “Il Ciclone” ha legato parte della propria identità e della propria immagine pubblica. Proprio tra le strade, le piazze e i casolari del territorio furono infatti girate alcune delle scene più celebri del film, trasformando Laterina in un luogo simbolo dell’immaginario cinematografico degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Ciclone, festa appesa al maltempo. Pieraccioni: “Cittini, l’arsumiglio ce lo facciamo solo se...c’è il sole” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Il Ciclone” torna a casa. Un weekend di festa con Leonardo Pieraccioni, il programmaRiflettori accesi, musica nell’aria, passi di danza, battute immortali e un continuo, curioso via vai di attori e tecnici attorno a un casolare... Il Ciclone, festa appesa al maltempo. Pieraccioni: Cittini, l’arsumiglio ce lo facciamo solo se...c’è il soleIl 16 il regista a Laterina per i 30 anni del film cult. Grande festa e cittadinanza onoraria, pioggia permettendo ... lanazione.it I 30 anni del film Il Ciclone: festa a Laterina con Leonardo PieraccioniLaterina si prepara a festeggiare i 30 anni de Il Ciclone. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il paese renderà omaggio al film e a Leonardo Pieraccioni con un weekend di eventi. Un ritorno simbolico ... corrierediarezzo.it