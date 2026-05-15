Hantavirus sulla nave | l’evacuazione accende il caso sanitario

Un caso di hantavirus a bordo di una nave ha portato all’evacuazione dei passeggeri coinvolti. L’evento ha suscitato attenzione sulla modalità di trasmissione di questa malattia rispetto a quella del Covid-19, evidenziando le differenze tra i due agenti infettivi. L’evacuazione è stata decisa per precauzione, dopo che alcuni passeggeri hanno mostrato sintomi sospetti e sono stati isolati. La nave è stata sottoposta a controlli sanitari e le autorità hanno avviato le procedure di monitoraggio e diagnosi.

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