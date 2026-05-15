Gommadiretto Pirelli P Zero PZ4 LS | Guida Run Flat 21 2026

Un nuovo modello di pneumatico Run Flat, il Pirelli P Zero PZ4 LS, sarà disponibile a partire da aprile 2026. La casa produttrice ha annunciato la data di lancio e ha inserito un avviso sulla presenza di link di affiliazione nel comunicato. Insieme a questa informazione, non sono stati forniti dettagli tecnici o specifiche del prodotto. La nota rivela che ci potrebbe essere una commissione per acquisti effettuati tramite i link, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per gli acquirenti.

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