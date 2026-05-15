Golfo Persico | l’impatto dei satelliti su petrolio e parchi solari

Nel Golfo Persico, la presenza di impianti petroliferi storici si affianca a nuovi parchi solari che stanno emergendo nel deserto. L'espansione delle installazioni fotovoltaiche richiede spazi considerevoli e si sviluppa a fianco delle infrastrutture esistenti, spesso occupando aree vaste. I satelliti monitorano le variazioni di territorio e l’uso del suolo, evidenziando come le nuove installazioni solari si inseriscano nel paesaggio desertico, in alcuni casi sovrapponendosi o avvicinandosi ai siti petroliferi.

? Punti chiave Come convivono impianti fossili storici e nuovi parchi solari nello stesso deserto?. Quanto spazio occuperà l'espansione del solare rispetto alle infrastrutture petrolifere esistenti?. Perché la transizione energetica nel Golfo avviene per accumulazione e non sostituzione?. Cosa rivelano i nuovi dati satellitari sulla densità industriale del deserto?.? In Breve Analisi PlanetScope su 326 km2 rivela densità industriale superiore al Golfo del Messico.. Capacità GNL Ras Laffan punta a 126 milioni di tonnellate entro il 2027.. Mohammed bin Rashid Solar Park è passato da 13 MW a 4 GW.. Transizione nel Golfo avviene per accumulazione tra asset storici e nuovi impianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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