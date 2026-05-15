gli album da ascoltare

Train on the island è un album che vi entra nel corpo senza che ve ne rendiate conto. È intimo in un modo leggermente snervante, come qualcuno che ti parla così vicino da farti sentire il suo alito. La sensazione immediata è di pesantezza unita alla tenerezza; non una pesantezza drammatica, ma del tipo che si accumula lentamente. Alla fine dell’album, ti sembra di aver fatto i conti con un sentimento che era già dentro di te, ma a cui non avevi ancora dato un nome. La voce della cantautrice neozelandese è ferma, il tono è colloquiale così da alleggerire il peso delle parole. Non ci viene chiesto di essere colpiti dal suo dolore, ma di notare il nostro. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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ascolto album e basta

ciao, è tempo per me di prendere alcuni nuovi album da ascoltare. alcuni degli album/Ep che ascolto sono nel testo qui sotto :) reddit

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