Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 è iniziato il 8 maggio e si concluderà il 31 maggio, attraversando diverse regioni italiane. La corsa si svolge su un percorso di 3459,2 chilometri suddivisi in 21 tappe, con un dislivello complessivo di 49.000 metri. Durante le tre settimane, i ciclisti affronteranno varie tipologie di tracciati, tra cui salite, discese e tratti pianeggianti. La competizione coinvolge numerosi altoates, con tappe che includono anche alcune cronometro individuali.

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Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa Giro d’Italia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Settima Tappa: Formia – Blockhaus (244 km) x.com [Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 6 Paestum > Napoli (2.UWT) reddit Giro d'Italia 2026, 7^ tappa da Formia a Blockhaus: il percorsoSettima tappa oggi, 15 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Formia e arriva a Blockhaus. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio e la tappa di ieri è stata ... tg24.sky.it Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Formia-Blockhaus. Primo arrivo in salita, si fa sul serio per la classificaPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 7.a tappa del Giro d'Italia 2026: Formia-Blockhaus ... sport.virgilio.it