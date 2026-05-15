Gioiella 29enne schiacciato da una rotoballa | è in terapia intensiva

Un giovane di 29 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una rotoballa durante le operazioni di lavoro in un’azienda agricola. L’incidente si è verificato questa mattina e il ragazzo è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove si trova attualmente in terapia intensiva. Le forze dell’ordine stanno intervenendo per accertare la dinamica dell’incidente e verificare eventuali anomalie tecniche del macchinario che potrebbero aver contribuito al ribaltamento della rotoballa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come si è verificata la dinamica tra il giovane e il macchinario?. Quali anomalie tecniche hanno causato il ribaltamento della rotoballa?. Chi dovrà rispondere delle mancanze nelle procedure di sicurezza aziendale?. Quali nuovi protocolli verranno introdotti dopo i rilievi dei carabinieri?.? In Breve Incidente avvenuto giovedì 14 maggio presso l'azienda agricola di famiglia a Gioiella.. Soccorsi immediati con elisoccorso verso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.. Carabinieri impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica presso Castiglione del Lago.. Indagini in corso sulle procedure di sicurezza e gestione mezzi nel settore agricolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gioiella, 29enne schiacciato da una rotoballa: è in terapia intensiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Castiglione del Lago, 29enne schiacciato da una rotoballa di fieno è ricoverato in gravi condizioni Sullo stesso argomento Crescono gli ospedali Molinette e Cto di Torino: inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva e uno di terapia sub-intensivaOggi, lunedì 9 marzo 2026, sono stati inaugurati due nuovi reparti di terapia intensiva negli ospedali Molinette e Cto di Torino e uno di terapia... Incidente mentre lavora, 29enne portato in ospedale a Perugia in elicotteroÈ ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia il 29enne rimasto schiacciato sotto una rotoballa. L'incidente, secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, si è verificato a ... perugiatoday.it