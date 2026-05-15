GFVIP LA SEMIFINALE | ILARY BLASI ENTRA NELLA CASA PER UN COLPO DI SCENA

Da bubinoblog 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda la semifinale del Grande Fratello Vip. Durante l’episodio, la conduttrice entra nella casa per un colpo di scena. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i concorrenti e sui momenti più significativi di questa fase del reality. La presenza della conduttrice all’interno dell’abitazione rappresenta un evento insolito per il format e suscita particolare attenzione tra i telespettatori.

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Venerdì 15 maggio, in prima serata su  Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici  e  Selvaggia Lucarelli. Una  semifinale  piena di colpi di scena, imprevedibile, destinata a cambiare ogni equilibrio. Il televoto in corso tra  Raul Dumitras  e  Renato Biancardi  proclamerà il quarto finalista, ma altre scelte cruciali e  votazioni flash  decideranno chi dovrà abbandonare il gioco a pochi metri dal traguardo e chi invece può continuare a sognare. Si preannuncia una serata senza esclusione di colpi, ogni alleanza diventa decisiva, ogni contrasto può rendere il cammino incerto, Ilary Blasi   apre la Porta Rossa: un ingresso in Casa inaspettato per comunicare qualcosa di molto speciale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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