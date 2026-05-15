GF Vip semifinale esplosiva | Ilary Blasi nella Casa e ritorno shock

Venerdì 15 maggio, il Grande Fratello Vip ha trasmesso in prima serata su Canale 5 la semifinale, attirando l’attenzione del pubblico. Durante la puntata, la conduttrice ha fatto ingresso nella Casa, sorprendendo i concorrenti. Sono stati mostrati momenti di tensione tra i partecipanti e alcuni concorrenti sono stati eliminati. La puntata si è conclusa con l’annuncio di una nuova eliminazione imminente, lasciando in sospeso le sorti dei concorrenti ancora in gara.

Questa sera, venerdì 15 maggio, il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5 con una semifinale destinata a cambiare gli equilibri della Casa. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi si prepara infatti a vivere una delle puntate più intense dell’edizione, tra eliminazioni inattese, televoti decisivi e colpi di scena pronti a stravolgere il percorso dei concorrenti a pochi giorni dalla finale. In studio, accanto alla conduttrice, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare le tensioni sempre più forti tra gli inquilini e le strategie che stanno emergendo nella fase finale del gioco. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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