Festa internazionale della famiglia oltre tutte le ideologie | cooperare nelle differenze per il futuro dell' Italia

Nella giornata dedicata alla famiglia, si sono svolte iniziative pubbliche che hanno coinvolto diverse realtà del settore. L'evento ha visto la partecipazione di associazioni e rappresentanti istituzionali, che hanno promosso incontri e attività aperte al pubblico. Sono stati affrontati temi legati alle diverse configurazioni familiari riconosciute dalla legge e dalla società. Non sono mancati momenti di confronto sulle sfide quotidiane e sulle politiche di sostegno alle famiglie. La manifestazione si è svolta in diverse città italiane, coinvolgendo numerosi partecipanti.

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