Festa internazionale della famiglia oltre tutte le ideologie | cooperare nelle differenze per il futuro dell' Italia

Da ilgiornaleditalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata dedicata alla famiglia, si sono svolte iniziative pubbliche che hanno coinvolto diverse realtà del settore. L'evento ha visto la partecipazione di associazioni e rappresentanti istituzionali, che hanno promosso incontri e attività aperte al pubblico. Sono stati affrontati temi legati alle diverse configurazioni familiari riconosciute dalla legge e dalla società. Non sono mancati momenti di confronto sulle sfide quotidiane e sulle politiche di sostegno alle famiglie. La manifestazione si è svolta in diverse città italiane, coinvolgendo numerosi partecipanti.

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La famiglia -in tutte le sue forme riconosciute dalla società e dall’esperienza concreta delle persone- può diventare non un simbolo di divisione, ma un laboratorio di convivenza All’articolo già scritto oggi in occasione della odierna “Festa internazionale della famiglia”, mi è parso interes. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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