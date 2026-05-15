Festa internazionale della famiglia oltre tutte le ideologie | cooperare nelle differenze per il futuro dell' Italia
Nella giornata dedicata alla famiglia, si sono svolte iniziative pubbliche che hanno coinvolto diverse realtà del settore. L'evento ha visto la partecipazione di associazioni e rappresentanti istituzionali, che hanno promosso incontri e attività aperte al pubblico. Sono stati affrontati temi legati alle diverse configurazioni familiari riconosciute dalla legge e dalla società. Non sono mancati momenti di confronto sulle sfide quotidiane e sulle politiche di sostegno alle famiglie. La manifestazione si è svolta in diverse città italiane, coinvolgendo numerosi partecipanti.
La famiglia -in tutte le sue forme riconosciute dalla società e dall’esperienza concreta delle persone- può diventare non un simbolo di divisione, ma un laboratorio di convivenza All’articolo già scritto oggi in occasione della odierna “Festa internazionale della famiglia”, mi è parso interes. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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15 maggio: Festa internazionale della Famiglia. facebook
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