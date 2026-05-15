Una famiglia nel bosco a Roccella è al centro di un dibattito pubblico, mentre si discute delle motivazioni che hanno portato alla separazione dei figli dai genitori. La dichiarazione di un rappresentante delle autorità ha ricordato che l’allontanamento dei minori viene deciso solo in situazioni di grave pericolo, come abusi, violenze o abbandono. Si sta valutando se siano stati considerati tutti i danni possibili derivanti dalla separazione, in particolare quelli emotivi e psicologici dei bambini.

ROMA - "Allontanare i bambini dalla famiglia è qualcosa che va fatto veramente in casi estremamente gravi, quando c'è un rischio evidente per la salute, in presenza di abusi, violenze o abbandono". Lo ha detto Eugenia Roccella (foto), ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, a "Ping Pong" su Rai Radio1 parlando della vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco". "Questo non era il caso. Mi chiedo se si stiano valutando non soltanto i possibili danni provocati dai genitori, ma anche quelli provocati dall'allontanamento e dall'ansia da separazione", ha aggiunto la ministra Roccella. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Famiglia nel bosco, Roccella: “Mi chiedo se si stiano valutando i danni da separazione”

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Famiglia nel bosco, le foto che possono cambiare tutto - 1mattina News 29/12/2025

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