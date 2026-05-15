Fallimento in Germania | rigato ricorso da 16 milioni a Firenze
Un procedimento legale in Germania riguarda un fallimento con un importo di circa 16 milioni di euro, che ha portato a un ricorso presentato a Firenze. Una perizia risalente a vent'anni fa viene citata come motivo per bloccare un indennizzo di grandi dimensioni. Inoltre, si discute del motivo per cui la giurisdizione italiana non possa occuparsi del caso relativo al curatore tedesco. La vicenda coinvolge questioni di competenza e documentazione storica nel contesto del fallimento.
? Domande chiave Come può una perizia di vent'anni fa bloccare un indennizzo milionario? Perché la giurisdizione italiana non può giudicare il curatore tedesco? Chi deve ora affrontare le spese legali e le sanzioni pecuniarie? Dove si terrà il prossimo confronto legale sulla gestione dei beni??? In Breve Corte di Appello di Firenze conferma sentenza del tribunale di Lucca. Società di Forte dei Marmi deve pagare oltre 80mila euro totali. Sanzione per responsabilità aggravata pari a 25mila eu . 🔗 Leggi su Ameve.eu
CRISI GERMANIA. AMBULANZE a PAGAMENTO STATO SOCIALE sull'ORLO DEL CROLLO.
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