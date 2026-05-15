Equitazione | la Global Champions League di Madrid va ai Prague Lions Gaudiano sfiora il podio con i Knights

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Madrid si è conclusa la quarta tappa della Global Champions League 2026, con la vittoria dei Prague Lions nella gara a squadre di salto ostacoli. La competizione si è svolta su un percorso che ha messo alla prova le squadre partecipanti, caratterizzato da numerosi ostacoli e difficoltà crescenti. Un cavaliere italiano ha sfiorato il podio con la sua squadra, mentre la classifica finale ha visto prevalere i Prague Lions, che hanno conquistato il primo posto al termine della gara.

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A Madrid si conclusa la quarta tappa della Global Champions League 2026. Sul tracciato spagnolo, la gara a squadre dedicata al salto ostacoli ha visto imporsi i Prague Lions, al termine di un contest con tanti colpi di scena vista la difficoltà del percorso. Il team formato da Fernando Martinez Sommer, Thibeau Spitz e Niels Bruynseels ha chiuso con il crono di 163.28 e una sola penalità legata al tempo di percorrenza andando a precedere gli Istanbul Warriors, secondi a 160.39 ma con 5 penalità, e i Madrid in Motions, terzi a 162.11 con 6 infrazioni. In ottica italiana: quarto posto per i Ryadh Knights di Emanuele Gaudiano che sfiorano il podio, sesta piazza per gli Shangai Swans di Giacomo Casadei e 17esimo per i Rome Gladiators di Clara Pezzoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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