Emergenza cinghiali in Capitanata e in Puglia | in tre anni 343 incidenti provocati e 571 danni agricoli

In Capitanata e in tutta la Puglia si registrano numeri significativi legati all’attività dei cinghiali negli ultimi tre anni. Sono stati causati 343 incidenti stradali e si sono verificati 571 danni alle colture agricole. La questione ha portato all’intervento della quarta commissione regionale, che ha deciso di convocare un’audizione straordinaria su questo tema. La riunione è stata promossa dal presidente e consigliere regionale, che ha chiamato esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere delle misure di contenimento.

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