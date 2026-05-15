Emergenza cinghiali in Capitanata e in Puglia | in tre anni 343 incidenti provocati e 571 danni agricoli

Da foggiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Capitanata e in tutta la Puglia si registrano numeri significativi legati all’attività dei cinghiali negli ultimi tre anni. Sono stati causati 343 incidenti stradali e si sono verificati 571 danni alle colture agricole. La questione ha portato all’intervento della quarta commissione regionale, che ha deciso di convocare un’audizione straordinaria su questo tema. La riunione è stata promossa dal presidente e consigliere regionale, che ha chiamato esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere delle misure di contenimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Puglia l'emergenza cinghiali è arrivata in quarta commissione regionale, grazie al presidente e consigliere regionale Antonio Tutolo, che ha convocato un'audizione straordinaria dedicata al contenimento dei danni provocati dagli ungulati selvatici. Al tavolo, l'assessore regionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Emergenza maltempo Puglia: danni e soccorsi in corsoLa natura, quando si scatena con furia, non distingue tra confini amministrativi e trasforma la regione in un teatro di prove di resilienza.

Maltempo e danni economici: Regione Puglia richiede stato d'emergenza e finanziamentiA soffrire in particolare il comparto agricolo e il patrimonio edilizio pubblico-privato.

emergenza cinghiali in capitanataEmergenza cinghiali, ok della Regione all'accordo con il Comune. Così verrà ridotta la presenza su RomaLa Pisana si occuperà di intervenire con urgenza entro 24-48 ore con il supporto del Campidoglio anche tramite la polizia locale ... romatoday.it

emergenza cinghiali in capitanataEmergenza cinghiali, Regione Lazio e Roma Capitale firmano accordo di collaborazioneLa Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini, ha approvato lo schema di Accordo di collaboraz ... cacciapassione.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web