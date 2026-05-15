Emergenza cinghiali in Capitanata e in Puglia | in tre anni 343 incidenti provocati e 571 danni agricoli
In Capitanata e in tutta la Puglia si registrano numeri significativi legati all’attività dei cinghiali negli ultimi tre anni. Sono stati causati 343 incidenti stradali e si sono verificati 571 danni alle colture agricole. La questione ha portato all’intervento della quarta commissione regionale, che ha deciso di convocare un’audizione straordinaria su questo tema. La riunione è stata promossa dal presidente e consigliere regionale, che ha chiamato esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere delle misure di contenimento.
In Puglia l'emergenza cinghiali è arrivata in quarta commissione regionale, grazie al presidente e consigliere regionale Antonio Tutolo, che ha convocato un'audizione straordinaria dedicata al contenimento dei danni provocati dagli ungulati selvatici. Al tavolo, l'assessore regionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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