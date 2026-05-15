Il bacio sul polso dove c'è il nome della nonna Elisa, quella che gli aveva regalato la prima racchetta della sua vita e usava la pensione per farlo giocare: "Penso sempre a lei, quel tatuaggio me la fa sentire vicina". E tutto dopo due caffè bevuti durante la partita per tenersi su: più italiano di così si muore. Sono le due di notte di una Roma fredda e umida, ma per Luciano Darderi è il momento più caldo della sua carriera: nessuno avrebbe scommesso sulla sua vittoria contro Jodar, dopo aver mancato due match point nel secondo set. E invece il nuovo fenomeno spagnolo viene poi travolto 7-6, 5-7, 6-0, "ed è stata una lotta incredibile, davvero un sogno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Darderi, quei due caffè, la nonna tatuata sul polso e il capolavoro: "Ci provo"

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