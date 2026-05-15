Da Lenola riparte il progetto Cips | cinema ambiente e legalità nella culla del Neorealismo
Da Lenola riparte il progetto Cips, che coinvolge studenti in attività legate a cinema, ambiente e legalità. La iniziativa, già avviata con successo in passato, torna a proporre momenti di educazione attraverso il cinema, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani e sensibilizzarli su tematiche civiche e ambientali. L’obiettivo è far tornare il cinema tra i banchi di scuola, per favorire la scoperta e il dialogo tra studenti e insegnanti.
Dopo il successo della precedente edizione del progetto Cips – Cinema e Immagini per la Scuola, il cinema è tornato tra i banchi come spazio di scoperta, ascolto e cittadinanza attiva. Con l’incontro di pianificazione del 18 marzo, svoltosi presso l’Istituto San Francesco di Fondi, ha preso avvio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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