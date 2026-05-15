Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend | i 5 eventi anche gratis scelti per voi

Il fine settimana si avvicina e a Monza e in Brianza sono in programma numerosi eventi. Sono previste iniziative gratuite e a pagamento, pensate per offrire momenti di svago, gastronomia e relax. Le manifestazioni si svolgeranno in diversi luoghi della zona e coinvolgeranno sia attività all’aperto che appuntamenti culturali. Sono state annunciate varie opportunità per i residenti e i visitatori di trascorrere il tempo libero durante il weekend.

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Arriva il weekend e a Monza e in Brianza sono diverse le iniziative organizzate per rilassarsi, mangiare bene e divertirsi. Per chi ama la cultura (ma non solo) nel fine settimana c'è la speciale edizione primaverile di Ville Aperte che permette di scoprire le bellezze di solito chiuse del nostro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL MERCATO IN MONZA E BRIANZA NEL 2026 Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiDal 7 al 17 maggio Monza si prepara ad accogliere la XIV edizione del festival Monza Visionaria, con un fitto di programma punteggiato di concerti, performance, visite guidate, installazioni di luce e ... monzatoday.it Corse solidali, sagre, mercati e mostre: gli eventi più belli del weekend della Festa della mamma a Monza e Brianza.Corse solidali, sagre, mercati e mostre: gli eventi più belli del weekend della Festa della mamma a Monza e Brianza. monza-news.it