Cosa c' è sulla bocca di tutte

Negli ultimi tempi, i prodotti per le labbra si sono diversificati notevolmente, lasciando spazio a nuove formulazioni e texture. Fanghi, vernici, mousse, balsami e oli sono diventati le opzioni preferite rispetto al tradizionale rossetto. Questi formati vengono utilizzati sempre di più, modificando le abitudini di chi si trucca quotidianamente. La diffusione di queste innovazioni ha portato a un cambiamento nel modo di applicare e percepire i prodotti per le labbra.

Che il rossetto classico, appiccicoso e secco, da ritoccare continuamente, abbia un po’ stancato? Così pare, o perlomeno, stanno guadagnando terreno formati differenti di trucco per le labbra. Il rossetto classico sta tramontando? Lasciamo parlare i dati: in Inghilterra ad esempio, il rossetto continua ad essere acquistato, ma, nel 2025, il lipgloss lo ha raggiunto, guadagnando 2 punti percentuali: il 27% delle consumatrici intervistate, ha acquistato almeno uno di questi prodotti. Parola di Mintel, agenzia di market intelligence leader nel settore beauty. Ancora secondo i dati Mintel, in USA tra il 2023 e il 2025, se il make-up labbra è stato gettonatissimo, la quota di utilizzatrici di rossetto è scesa dal 63% al 55%, il che significa che le consumatrici hanno optato per altre opzioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Fabrizio De André - Bocca di rosa 1967

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