Concerto alla Cdp Il Progresso per i Keruak per l' uscita del nuovo disco

Venerdì 29 maggio sarà pubblicato su tutte le piattaforme digitali “Cosa resterà di me”, il nuovo EP dei Keruak. Il disco affronta il tema del distacco da casa in un periodo in cui spostarsi diventa più una necessità che una scelta. Nel corso di un concerto organizzato presso la sede di una grande azienda pubblica, il gruppo ha presentato i brani e anticipato alcune tematiche contenute nel lavoro. L’evento ha coinvolto un pubblico di dipendenti e appassionati, offrendo un’anteprima del progetto discografico.

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Esce venerdì 29 maggio su tutte le piattaforme digitali “Cosa resterà di me”, il nuovo EP dei Keruak: un disco che, in un’epoca in cui spostarsi è spesso una necessità più che una scelta, racconta il momento del distacco da casa. Per celebrare l’uscita, la band si esibirà sabato 30 maggio alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Roberto Formignani presenta i brani del suo nuovo disco in un concerto speciale