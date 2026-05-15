Durante la stagione calda, molte persone si preparano a partecipare a matrimoni sulla spiaggia, dove le scelte di abbigliamento devono adattarsi alle condizioni ambientali e alle regole di un evento formale all'aperto. La selezione di capi leggeri e freschi, come tessuti naturali e colori chiari, è spesso preferita, mentre si evita di indossare materiali troppo pesanti o scuri. La comodità e il rispetto per la location sono elementi chiave per chi si appresta a vivere questa esperienza.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Un matrimonio in spiaggia significa di base due persone a cui tieni veramente che si promettono amore eterno davanti a un paesaggio di una bellezza incredibile. Attenzione, però perché il paradiso comporta spesso anche voli in ritardo, spese extra, e il piccolo problema di trovare un outfit adatto a un matrimonio sulla sabbia. Rimuginare sui fastidi logistici non è però il modo giusto di affrontare la questione. Un matrimonio in spiaggia in una località esotica è una delle scuse migliori per lasciarsi andare a un po' di romanticismo, alla joie de vivre e forse anche una tua versione con più stile del solito. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come vestirsi per un matrimonio in spiaggia, il grande dilemma della stagione

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He abandoned his sick daughter for his mistress’s child. His wife divorced him in despair.

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