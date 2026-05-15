Cina nel 2025 l’uso urbano dell’acqua rigenerata supera 22 mld di metri cubi

Nel 2025, le città cinesi hanno fatto uso di più di 22 miliardi di metri cubi di acqua rigenerata. Questa quantità rappresenta una parte significativa del consumo urbano di risorse idriche, secondo i dati ufficiali. L’utilizzo di acqua trattata si è ampliato rispetto agli anni precedenti, riflettendo le politiche di gestione sostenibile delle risorse idriche adottate nel paese. La cifra include tutte le aree urbane, senza distinzione tra grandi città e centri più piccoli.

PECHINO (XINHUAITALPRESS) – Le città cinesi hanno utilizzato oltre 22 miliardi di metri cubi di acqua rigenerata nel 2025. Una risorsa ormai diventata una seconda fonte idrica stabile per le aree urbane, secondo il ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale. L’acqua rigenerata contribuisce ad alleviare lo squilibrio tra domanda e offerta di risorse idriche, ha affermato un funzionario del ministero. Il Paese ha accelerato la costruzione di impianti per l’acqua rigenerata, intensificando il controllo sulle perdite nelle reti pubbliche di approvvigionamento idrico e promuovendo la costruzione delle città-spugna, ha aggiunto il funzionario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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